Le pagelle di Barella: altro rigore decisivo per il giovane già maturo

© foto di Federico Gaetano

Un altro rigore segnato per tre punti fondamentali in ottica salvezza. Nicolò Barella, dopo il penalty realizzato contro la Lazio una settimana fa ha fatto il bis nella sfida contro il Benevento, prendendosi una responsabilità da calciatore maturo al settimo minuto di recupero della sfida salvezza del Vigorito. Talento e personalità per un giocatore che ha già su di sé tutti i riflettori delle big italiane ed europee. Non sarà facile per Giulini riuscire a trattenerlo: Barella rappresenta il futuro del calcio italiano, anche per quel che riguarda la Nazionale.

I VOTI

La Gazzetta dello Sport: 7

Corriere della Sera: 7

Tuttosport: 6,5

Tuttomercatoweb.com: 7,5