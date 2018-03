Le pagelle di Barella: decisivo dal dischetto. Futuro a tinte azzurre

© foto di Federico Gaetano

Non solo qualità ma anche quantità e gol. Nicolò Barella è sempre più decisivo per il Cagliari e nel pomeriggio di ieri, oltre a dare il suo importante contributo in campo si è preso anche una grossa responsabilità andando a calciare il rigore del momentaneo 2-1. Non male per un classe 1997 che sta migliorando settimana dopo settimana e che è pronto a diventare grande, anche in ottica Nazionale.

I VOTI

La Gazzetta dello Sport: 7

Corriere della Sera: 7

Tuttosport: 7

Tuttomercatoweb.com: 7