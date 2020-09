Le pagelle di Barella - Il migliore per distacco. A volte però pecca in qualità

vedi letture

"Il migliore per distacco": ecco quanto TMW ha scritto nelle pagelle di Nicolò Barella per giustificare il 6,5 in pagella. Il centrocampista dell'Inter è uno dei migliori della comitiva azzurra contro la Bosnia. "Nessuno è esaltante - scrive ad esempio La Gazzetta dello Sport -, ma almeno lui è carico. Spinge, è dovunque". Fra gli uomini scelti da Mancini per la sua prima Italia del 2020 "è l'unico che supera l'imbarazzo generale" è quanto scrive il Corriere dello Sport. "Personalità da leader" evidenzia invece il Corriere della Sera. Più critico, infine, Tuttosport: "alla quantità corrisponde raramente la qualità".

LE PAGELLE DI NICOLO' BARELLA

TuttoMercatoWeb.com: 6,5

La Gazzetta dello Sport: 6,5

Corriere dello Sport: 6,5

Tuttosport: 6,5

Corriere della Sera: 7