Le pagelle di Barella: male a Empoli. Serve di più dal top player sardo

© foto di Federico Gaetano

Tutti si aspettano di più da lui ma Nicolò Barella non ha esordito nel migliore dei modi nella nuova Serie A. Il presidente Giulini ha fatto uno sforzo non indifferente per trattenerlo nel corso dell'estate a la salvezza dei sardi passerà anche dai suoi piedi. Male ieri al Castellani, ma ci sarà comunque tutto il tempo per rifarsi, già a partire dalla prossima settimana contro il Sassuolo alla Sardegna Arena.

I VOTI

La Gazzetta dello Sport: 5

Corriere della Sera: 5,5

Tuttosport: 5

Tuttomercatoweb.com: 5,5