Le pagelle di Barrow: l'Atalanta colpisce ancora. Tutti 7 per il gambiano

L'Atalanta colpisce ancora. Musa Barrow è l'ennesimo gioiello di Zingonia: l'attaccante gambiano classe '98 è stato lanciato da Gasperini nel finale di campionato e sta convincendo tutti. Contro il Genoa ha trovato la rete, la seconda in Serie A: è presto per parlare di consacrazione, ma gli ingredienti per l'ennesimo gioiello orobico sembrano esserci davvero tutti.

Le pagelle di Barrow

TuttoMercatoWeb 7

La Gazzetta dello Sport 7

TuttoSport 7

Corriere della Sera 7