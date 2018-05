Le pagelle di Barrow: un altro gol. Lui il bomber per la volata europea

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Gli sono bastati soltanto pochi secondi per trovare il gol anche all'Olimpico contro la Lazio e Musa Barrow è sempre più protagonista nell'Atalanta di Gian Piero Gasperini che punta l'Europa per la seconda stagione consecutiva. Meglio di Petagna, meglio di Cornelius: il giovane attaccante ha scalato tutte le gerarchie e adesso è pronto a guidare la Dea anche nelle ultime due giornate quando i punti peseranno tantissimo. Prossimo avversario il Milan, in un vero e proprio scontro diretto.

I VOTI

La Gazzetta dello Sport: 6,5

Corriere della Sera: 7

Tuttosport: 7

Tuttomercatoweb.com: 7