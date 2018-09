Le pagelle di Behrami: l'ultimo a mollare. Gladiatore bianconero

© foto di www.imagephotoagency.it

Contro la Sampdoria era stato il migliore in campo dell'Udinese e anche ieri al Franchi Valon Behrami si è dato molto da fare, in una partita molto complicata per i bianconeri, che alla fino non sono riusciti a portare a casa neanche un punto. Nel suo ex stadio lo svizzero ha corso tanto e ha giocato anche con furbizia e cattiveria, ma non è bastato ai friulani per non tornare a casa a mani vuote.

I VOTI

La Gazzetta dello Sport: 6

Corriere della Sera: 5,5

Tuttosport: 6,5

Tuttomercatoweb.com: 6,5