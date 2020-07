Le pagelle di Belotti - È troppo solo e predica nel deserto

Pronti via e la partita di Belotti cambia subito direzione, con il rigore che porta in vantaggio il Torino. Lui spiazza Strakosha con freddezza, poi ha pochi palloni giocabili e, pur generoso, predica nel deserto. Per questo le pagelle sono sì sufficienti, ma non premianti nei suoi confronti. La verità è che viene lasciato molto solo dai compagni di reparto, con Verdi che stecca un'altra partita.

Tuttomercatoweb.com: 6

La Gazzetta dello Sport: 6,5

Corriere dello Sport: 6

Tuttosport: 6