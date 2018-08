Le pagelle di Belotti: fatica sì, gol no. Prova in chiaroscuro per il Gallo

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Tanta forza di volontà, tanta corsa, ma poca lucidità sotto porta. Andrea Belotti non è partito benissimo, come del resto anche il Torino, ma a pesare è soprattutto il gol di Dzeko nel finale che ha rovinato la prima nella nuova Serie A per il Gallo, capitano di una squadra che ha comunque fatto bene all'esordio. I gol arriveranno, questo deve essere il campionato del riscatto per il numero 9, pronto a caricarsi sulle spalle i suoi compagni.

I VOTI

La Gazzetta dello Sport: 5

Corriere della Sera: 6

Tuttosport: 6,5

Tuttomercatoweb.com: 5,5