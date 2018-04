Le pagelle di Belotti: il Gallo è irriconoscibile

© foto di www.imagephotoagency.it

Che fine ha fatto Andrea Belotti? Da qualche tempo il Gallo è irriconoscibile, e anche contro la Lazio il centravanti del Torino non è riuscito a guidare i suoi. Tanta voglia, ma troppi errori per il capitano granata, che sembra aver accusato più di altri la delusione per l'esclusione dell'Italia da Russia 2018. E i dubbi sul suo futuro, in ottica trasferimento verso una big, aumentano.

Le pagelle di Belotti

TuttoMercatoWeb 5,5

La Gazzetta dello Sport 5

TuttoSport 4,5

Corriere della Sera 5

Corriere di Torino 5

Il Messaggero 4