Le pagelle di Belotti: il Gallo non ha cantato. Prova comunque generosa

Il Gallo non ha segnato, ci è andato vicino in due occasioni, ma Gomis gli ha detto di no in entrambe le opportunità. Andrea Belotti non è stato troppo incisivo contro la SPAL ma la sua prova non è del tutto da buttare, visto che ha comunque aiutato la squadra e si è sbattuto in attacco. Da lui ci si aspettano però sempre i gol e per ritrovare al 100% la sua vena realizzativa avrebbe bisogno di metterne a segno in sequenza.

I VOTI

La Gazzetta dello Sport: 6,5

Corriere della Sera: 6

Tuttosport: 6,5

Tuttomercatoweb.com: 5,5