Le pagelle di Belotti: il Gallo torna a cantare e raggiunge la doppia cifra

La sua stagione al Torino non verrà certo ricordata come la più positiva della sua carriera, ma nell'ultima gara di fronte al pubblico granata Andrea Belotti è finalmente riuscito ad andare in doppia cifra. Prima il gol del pareggio contro la SPAL, poi l'assist per Lorenzo De Silvestri per il definitivo sorpasso: il Gallo è tornato a essere protagonista e se resterà al Torino proverà a tornare sui livelli ai quali ci aveva abituato fin dal prossimo agosto, per premiare la fiducia di Urbano Cairo che le proverà tutte per trattenerlo all'ombra della Mole per almeno un altro anno.

I VOTI

La Gazzetta dello Sport: 6,5

Corriere della Sera: 7,5

Tuttosport: 7

Tuttomercatoweb.com: 7