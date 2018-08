Le pagelle di Belotti: il primo acuto del Gallo. Un gol per la rinascita

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Un gol, con la complicità di Handanovic, per sbloccarsi nella stagione in corso, una prestazione al servizio della squadra per impreziosire la sua serata con la maglia del Torino. Andrea Belotti è stato uno dei più positivi dei granata a San Siro e anche grazie a lui il Toro è riuscito a portare a casa un punto molto importante. La speranza di Mazzarri è che il Gallo possa essere decisivo per tutto l'arco della stagione, in modo da tornare sui suoi livelli dopo un anno in chiaroscuro.

I VOTI

La Gazzetta dello Sport: 7

Corriere della Sera: 6,5

Tuttosport: 7

Tuttomercatoweb.com: 7