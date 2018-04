Le pagelle di Belotti: il ruggito del Gallo, col Crotone è sempre festa

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Sesto centro su tre confronti, per Andrea Belotti la sfida al Crotone è sempre una festa: del gol in questo caso, con il Gallo granata che torna a cantare grazie ad una tripletta che rilancia anche i granata in ottica europea. Prova superlativa per l'attaccante azzurro, che i giornali premiano con un otto pieno, in accordo totale tra di loro. La condizione è in crescita e il finale di stagione deve essere da protagonista assoluto.

La Gazzetta dello Sport: 8

Corriere della Sera: 8

Tuttosport: 8

Tuttomercatoweb.com: 8