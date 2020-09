Le pagelle di Belotti - Immobile. Non fa niente. Marcabile e poco utile alla manovra

vedi letture

Nella serata opaca di tutta l'Italia di Roberto Mancini chi offre la prestazione peggiore fra gli azzurri è Andrea Belotti. Contro la Bosnia tocca al capitano del Torino partire dal primo minuto al posto dell'amico-rivale Immobile, ma, come scrive La Gazzetta dello Sport nel giustificare il 5 in pagella "si vede subito che manca la convinzione". Male, dunque, al Franchi il Gallo che, come evidenza TMW, "esce dal campo con appena 14 tocchi del pallone all'attivo". "Non fa niente" scrive senza mezzi termini il Corriere dello Sport, mentre per Tuttosport il granata è "marcabile e poco utile alla manovra". Il Corriere della Sera conclude con un lapidario "Soffre di solitudine".

LE PAGELLE DI ANDREA BELOTTI

TuttoMercatoWeb.com: 5

La Gazzetta dello Sport: 5

Corriere dello Sport: 5

Tuttosport: 5

Corriere della Sera: 5