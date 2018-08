Le pagelle di Benassi: doppietta e protagonista. Super prova col Chievo

© foto di Insidefoto/Image Sport

Il migliore in campo nella rotonda vittoria della Fiorentina contro il Chievo Verona è stato forse Marco Benassi. Non solo per i due gol messi a segno ma anche per la prestazione in generale a centrocampo. L'italiano ex Torino, alla sua seconda stagione a Firenze, sarà un punto fermo per Stefano Pioli e nella sfida di ieri ha convinto tutti sia in fase offensiva con i suoi inserimenti, che in quella difensiva, visto che si è battuto per dare mano alla retroguardia e ai suoi compagni di reparto. Inizio top per il centrocampista.

I VOTI

La Gazzetta dello Sport: 7,5

Corriere della Sera: 6

Tuttosport: 7

Tuttomercatoweb.com: 7,5