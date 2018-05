Le pagelle di Benatia: due gol per rispondere alle critiche

© foto di www.imagephotoagency.it

Dopo l'episodio negativo in Champions su Lucas Vazquez e la dormita sul gol di Koulibaly nell'ormai inutile scontro diretto contro il Napoli, ecco il difensore della prima parte di stagione. L'8 in pagella in finale di Coppa Italia contro il Milan, al di là dei due gol, premia l'assoluta superiorità di Medhi Benatia nel reparto arretrato.

Le pagelle di Benatia

TuttoMercatoWeb 7,5

La Gazzetta dello Sport 8

Corriere della Sera 8

Tuttosport 8

Corriere dello Sport 8