Le pagelle di Bentancur: fa rimpiangere Pjanic. Deve crescere

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

L'assenza di Miralem Pjanic si è fatta sentire molto in casa Juventus e la scelta di Massimiliano Allegri di sostituire il bosniaco con Rodrigo Bentancur, oltre ad aver fatto discutere molto, non ha ripagato. Il centrocampista bianconero non è riuscito a non far rimpiangere il regista ex Roma e sa di dover migliorare molto, sotto tutti i punti di vista, per ritagliarsi più spazio nelle stagioni che verranno.

La Gazzetta dello Sport: 5,5

Corriere della Sera: 5,5

Tuttosport: 5

La Stampa: 5,5

Tuttomercatoweb.com: 5,5