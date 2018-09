Le pagelle di Bernardeschi - Fa tutti lui. Paga anche la bolletta della luce

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Prestazione da sottolineare. E non è la prima volta in questo avvio di stagione. Anche ieri sera al Mestalla, Federico Bernardeschi è stato tra i migliori in campo contro il Valencia nella sfida vinta 2-0 dalla Juventus. "Fino all'espulsione di Cristiano Ronaldo è nettamente il migliore in campo. Svaria da un fronte all’altro, costruisce e crea pericoli", il commento di TMW che parla di prestazione da leader. Per la Gazzetta dello Sport è il migliore in campo: "Che primo tempo. In 45’ mette un gran cross per Ronaldo, manda Khedira in porta, quasi segna, torna a chiudere (decisivo!) su Guedes e forse paga anche la bolletta della luce".

Per Tuttosport la sua prestazione è stata strepitosa, mentre La Repubblica sottolinea il lavoro a tutto campo: "Si predispone al sacrificio con umiltà". Di seguito le valutazioni.

Le pagelle di Bernardeschi

TMW - 7

Gazzetta dello Sport - 7.5

Tuttosport - 8

La Repubblica - 7.5

Corriere della Sera - 7

La Stampa - 7

Tuttojuve - 7