Le pagelle di Bernardeschi - MVP a sorpresa. Rinato 159 giorni dopo

Dopo la sconfitta contro il Napoli in Coppa Italia per la Juventus la gara di Bologna aveva il sapore del test. Un banco di prova dal quale è emerso un protagonista a sorpresa: Federico Bernardeschi. L'ex Fiorentina, criticatissimo per tutto l'arco della stagione, sfodera al Dall'Ara una prestazione, come scrive TuttoMercatoWeb.com, da MVP, mentre il Corriere dello Sport parla di rinascita 159 giorni dopo l'ultima presenza del carrarino dal primo minuto. "Bentornato" è quanto scrive invece La Gazzetta dello Sport, con Tuttosport che invece pone l'accento sul fatto che il 33 bianconero sia tornato protagonista sotto gli occhi del Ct Roberto Mancini.

LE PAGELLE DI FEDERICO BERNADESCHI

TuttoMercatoWeb - 7

La Gazzetta dello Sport - 7

Corriere dello Sport - 7

Tuttosport - 7

Corriere della Sera - 7