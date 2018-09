Le pagelle di Boateng: sempre più leader. Altro gol in neroverde

Entro questa sera, i club impegnati in Champions League (Juventus, Napoli, Roma e Inter le 4 italiane) dovranno presentare la lista UEFA. Di seguito i dettagli resi noti tramite il sito ufficiale sulla competizione delle liste . Entro quando devono essere comunicate le rose per...

Quagliarella: "Futuro? Sono in scadenza. Voglio giocare fino a 39 anni"

Fiorentina, problema alla coscia destra per Lafont

Inter, esclusione europea per Gagliardini: out anche Dalbert-Joao Mario

Milan, Conti scalpita. A ottobre previsto il rientro in campo

Gentile: "In questo momento mancano campioni italiani"

Gozzi (presidente Entella): "Felici per Zaniolo. Ci avevamo visto bene"

Di Biagio: "Mandragora in U21 non è una punizione"

Mandorlini: "Inter, serve tempo. Politano arriverà in Nazionale"

Vieri sul Napoli: "Avrei evitato il turn over senza il doppio impegno"

Samp, Vieira: "Bella vittoria e grande felicità per l'esordio in A"

FIFA, miglior tecnico femminile: c'è l'ex Parma Pedros in corsa

Cittadella, Pierobon: "Che inizio ma piedi per terra"

Un altro gol, un'altra prestazione molto convincente e una rovesciata che se fosse entrata si sarebbe iscritta di diritto al gol più bello della giornata. Kevin Prince Boateng non è certo una sorpresa ma dopo tre giornate possiamo dire che l'ex Milan si è calato alla perfezione nella realtà Sassuolo. Finto centravanti, esterno o fantasista poco importa, il ghanese riesce sempre a dare il suo contributo, in campo, ma anche nello spogliatoio, con tutta la sua esperienza al servizio dei più giovani.

La Spal con Semplici in panchina e Petagna

Il Frosinone rinnovato in estate

Il Chievo per l'ennesima impresa

Il Bologna con Inzaghi in panchina

