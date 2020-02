vedi letture

Le pagelle di Bologna-Genoa: la cura Nicola funziona. La difesa di Mihajlovic sbanda

Bologna-Genoa 0-3 (28' Soumaoro, 44' Sanabria, 90' rig.Criscito)

BOLOGNA

Skorupski 6 - Nel primo tempo viene bucato due volte dal Genoa, ma i gol del Grifone sarebbero potuti essere di più se non fosse stato per le sue parate. Spiazzato da Criscito in occasione del rigore nel finale di gara.

Tomiyasu 6 - Nonostante il ko interno, la gara del giapponese è positiva, soprattutto in fase di non possesso.

Bani 6 - Non ha particolari colpe sui gol subiti dal Bologna. (Dal 60' Dominguez 6 . Entra bene in partita, anche se non era facile oggi scardinare la difesa del Genoa.)

Danilo 4.5 - Giornata da incubo per il centrale del Bologna, che sbaglia in entrambi i gol del Genoa: sulla prima rete tiene tutti in gioco sul lancio di Radovanovic, poi sul secondo gol non chiude su Sanabria lasciando l'attaccante libero di calciare.

Denswil 4,5 - Errore di posizione nel secondo gol Genoa, con il difensore del Bologna che si allarga troppo in occasione del contropiede di Sanabria. Nel finale completa l'opera: controlla male in area e stende Sturaro. Rigore e secondo giallo.

Poli 5 - Si vede davvero poco oggi. Mancano i suoi inserimenti e soprattutto le palle recuperate.

Schouten 4,5 - Uno dei migliori nell'ultimo periodo, oggi commette un errore davvero ingenuo. Brutto fallo su Beharmi che gli costa il cartellino rosso dopo 34 minuti di gioco.

Orsolini 5,5 - Non era al meglio e si è visto. Arriva un paio di volte alla conclusione, ma la mira è completamente sballata. (Dal 60' Skov Olsen 5,5 - Entra bene in gara, ma trova davanti a lui un ottimo Criscito che lo ferma in ogni occasione)

Svanberg 6 -Gioca bene nel ruolo di trequartista alle spalle di Palacio (Dal 79' Juwara S.V)

Barrow 5,5 - Nella prima mezz'ora fa vedere tutte le carte migliori: incontenibile sulla fascia, salta spesso l'uomo. Poi, dopo la rete del vantaggio del Genoa, cala vistosamente. Si rivede solo nel finale con una bella giocata che forse avrebbe meritato maggior fortuna.

Palacio 6 - 38 anni e non sentirli. Nonostante il ko è il migliore dei suoi. Non molla mai, l'ultimo ad arrendersi.

Mihajlovic 6 - Il suo Bologna parte bene e per mezz'ora domina la partita. Poi il Genoa passa in vantaggio ed i padroni di casa restano in 10 per il rosso a Schouten. Il Bologna accusa il colpo e subisce anche il raddoppio. Nella ripresa il tecnico rossoblù getta nella mischia Dominguez, Skov Olsen e Juwara per cercare di pareggiare, ma il gol non arriva.

GENOA

Perin 6 - Non deve compiere particolari interventi, aiutato anche da un'ottima difesa.

Biraschi 6 - Non corre particolari rischi in difesa. Regge bene l'urto del Bologna nel primo tempo, vive una serata tutto sommato tranquilla.

Soumaoro 7 - Trova il primo gol in serie A, facendosi trovare al posto giusto al momento giusto. Segna e non fa segnare, visto che in difesa è praticamente perfetto.

Masiello 6,5 - In versione assist man confeziona con Soumaoro, uno dei tanti volti nuovi del Genoa, il gol del vantaggio del Genoa.

Ankersen 5,5 - Molto nervoso, prende un giallo per un duro intervento. Nicola è costretto alla sostituzione al termine del primo tempo per non correre rischi. (Dal 46' Goldaniga 6 - Entra bene in partita, si fa vedere subito con paio di buone chiusure.)

Behrami 6,5 - Dominatore del centrocampo, dopo il rosso a Schouten diventa padrone della metà campo: il Genoa vince anche grazie al suo guerriero in mediana.

Radovanovic 6 - Da una suo giocata, bellissima, nasce il gol del vantaggio del Genoa. (Dal 75 Cassata S.V)

Sturaro 7 - Praticamente perfetto in mezzo al campo e letale quando si fa vedere davanti. Conquista il rigore nel finale, trasformato poi fa Criscito.

Criscito 7 - Un muro in difesa, freddissimo dal dischetto: segna il gol che chiude la gara e corre a ricevere l'abbraccio dei suoi tifosi.

Pandev 6 - Dura appena 12 minuti la partita del macedone, costretto ad uscire per infortunio. (Dal 13' Pinamonti 6 - Il gol manca da tempo, ma il giovane attaccante del Genoa si rende protagonista con una gara di sacrificio.).

Sanabria 7 - Si inventa un gol pazzesco nel finale del primo tempo. 70 metri palla al piede e diagonale che non lascia scampo a Skorupski. Un giocatore ritrovato.

Nicola 7 - Il suo Genoa regge bene l'urto iniziale del Bologna. Poi, dopo il gol di Soumaoro ed il rosso a Schouten, il Grifone prende in mano la partita e raddoppia con Sanabria. Nella ripresa la squadra difende con ordine e trova un successo esterno che mancava da troppo tempo.