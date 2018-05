Le pagelle di Bonaventura: il migliore del Milan, ma è tutto inutile

© foto di www.imagephotoagency.it

Migliore in campo, o comunque tra i meno peggio. Giacomo Bonaventura, nonostante i 4 gol subiti dal Milan nella finale di Coppa Italia, si accende dopo i primi trenta minuti col freno a mano tirato e ci prova in tutti i modi: tiro da fuori, testa, cross. Il solito repertorio di generosità e quantità, ma stavolta è tutto inutile: arriva la sufficienza in pagella, ma lo sforzo alla fine risulta inutile.

Le pagelle di Bonaventura

TuttoMercatoWeb 6

La Gazzetta dello Sport 6,5

Corriere della Sera 6

Tuttosport 6

Corriere dello Sport 6