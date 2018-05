Le pagelle di Bonucci: affonda anche il capitano rossonero

© foto di www.imagephotoagency.it

Leonardo Bonucci ci prova ma, complici i compagni di squadra che non lo assistono, il primo trofeo trofeo da capitano del Milan è rimandato. Primo tempo sufficiente, macchiato però dall'errata marcatura su Mandzukic in occasione del 3-0 di Benatia. Voleva aprire un ciclo, ma si ritrova a misurare l'abisso che esiste tra il Milan e la sua ex squadra.

Le pagelle di Bonucci

TuttoMercatoWeb 5,5

La Gazzetta dello Sport 5

Corriere della Sera 6

Tuttosport 5,5

Corriere dello Sport 5