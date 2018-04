Le pagelle di Bonucci: il gol non basta. Ma è il migliore dei suoi

© foto di www.imagephotoagency.it

Il gol al ritorno all'Allianz Stadium: sembrava una serata da sogno, ma tra i fischi, per Leonardo Bonucci. Il difensore e capitano del Milan, alla prima contro la Juventus, ha trovato la via della rete e dato un dispiacere ai suoi ex tifosi. Inutile, però, per le reti di Dybala, Khedira e Cuadrado. Le pagelle, comunque, premiano il viterbese, considerato comunque il migliore dei suoi.

Le pagelle di Bonucci

TuttoMercatoWeb 6,5

La Gazzetta dello Sport 6,5

Corriere dello Sport 6,5

Tuttosport 6