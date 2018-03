Le pagelle di Brignola: la buona notizia nel pomeriggio più amaro

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

I due gol del Cagliari nel recupero del secondo tempo suonano come una sentenza definitiva per il Benevento che non è riuscito a vincere uno scontro diretto importantissimo contro il Cagliari che avrebbe dato una nuova speranza per l'impresa salvezza. Tra le tante note negative ce n'è però una molto positiva che ha il nome di Enrico Brignola: l'attaccante classe 1999 sta facendo benissimo e non smette di stupire. Splendido il suo gol del momentaneo vantaggio nella sfida contro i sardi che non è però servito a niente ai giallorossi, sempre più vicino alla retrocessione.

I VOTI

La Gazzetta dello Sport: 7

Corriere della Sera: 7

Tuttosport: 7

Tuttomercatoweb.com: 7,5