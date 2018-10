Le pagelle di Brozovic - Il grande burattinaio. E' il totem dell'Inter

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

"Altra grandissima prestazione del regista del gioco interista. Imposta le azioni offensive, chiude sulle imbucate dei centrocampisti biancocelesti e realizza un gran gol dalla distanza allo scadere della prima frazione". Questo il commento di TMW alla prestazione di Marcelo Brozovic, tra i migliori in campo ieri sera all'Olimpico nella sfida che ha visto l'Inter battere 3-0 la Lazio. Per il 'Corriere dello Sport': "Una grande regia, ma anche un grande gol. Per 'Tuttosport': "A centrocampo è ormai un totem. Infine, il commento del 'Corriere della Sera: "Il grande burattinaio: è lui a tirare i fili che muovono l'Inter". Di seguito i voti.

Le pagelle di Marcelo Brozovic

TMW - 7

Corriere dello Sport - 7.5

Gazzetta dello Sport - 7.5

Tuttosport - 7.5

Il Messaggero - 7.5

Corriere della Sera - 7

La Repubblica - 7

Fcinternews 7.5