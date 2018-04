Le pagelle di Brozovic: sempre più indispensabile

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Tocca un’infinità di palloni (139 secondo le statistiche) e quasi tutti con la dose di qualità richiesta: è il regista atipico di questa Inter straripante, in grado di mettere Icardi più volte solo davanti alla porta ma non di vincere un derby pressoché dominato. "Detta i tempi delle giocate anche se qualche volta cade in piccola imperfezioni", evidenzia TMW circa la prova di Marcelo Brozovic. In generale il croato convince tutti e in questo momento la formazione nerazzurra non può davvero fare a meno delle sue geometrie.

La Gazzetta dello Sport: 7



Corriere della Sera: 7

Tuttosport: 7

Tuttomercatoweb.com: 6,5