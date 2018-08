Le pagelle di Bruno Alves: ordine ed esperienza per D'Aversa

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Prova sufficiente nel giorno del suo ritorno in Serie A nel pareggio del Parma contro l'Udinese per 2-2. Bruno Alves porterà tanta esperienza nella retroguardia di D'Aversa e la sua prestazione è stata comunque abbastanza positiva nonostante le due reti incassate contro i bianconeri, che hanno rovinato la festa dei gialloblù alla prima gara in Serie A dopo il fallimento e la ripartenza dalla Serie D.

I VOTI

La Gazzetta dello Sport: 6

Corriere della Sera: 5

Tuttosport: 6

Tuttomercatoweb.com: 6