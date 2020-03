Le pagelle di Cagliari-Roma: Olsen para il possibile, Smalling sbaglia tanto. Bene Under

(Cagliari-Roma 3-4: 28' e 89' rig. Joao Pedro, 30' e 42' Kalinic, 64' Kluivert, 75' Pereiro, 81' Mkhitaryan)

CAGLIARI

Olsen 6,5 - Tiene a galla la sua squadra finché può, salvando su Mkhitaryan, Kalinic e Under. Capitola due volte già nel primo tempo, non può nulla nella ripresa in altre due occasioni.

Cacciatore 5,5 - Kluivert è il meno continuo dei trequartisti giallorossi, ma gli rende comunque la vita difficile. Qualche sbavatura di troppo.

Pisacane 5,5 - Kalinic non dà punti di riferimento, nel primo tempo è spesso in ritardo sul croato, i cui movimenti sono quasi perfetti.

Klavan 4,5 - Arranca nel tentativo di contrastare la velocità di Under e Mkhitaryan. Non tiene mai gli avversari, anzi, ne esce con le ossa completamente rotte.

Pellegrini 5 - Un suo infortunio permette a Kalinic di raddrizzare la sfida 2 minuti dopo il vantaggio di Joao Pedro. Un errore fatale, in una partita di grande sacrificio e affanno contro i velocissimi avversari. Prova a dare spinta in avanti.

Ionita 5 - Lento, quasi compassato, non riesce a dare qualità alla manovra e sicurezza alla squadra. (Dal 66' Simeone 5,5 - Entra con la solita voglia di spaccare il mondo, rimedia solo un giallo che lo manda in diffida).

Oliva 6 - Soffre quando deve difendere, si rende protagonista di ottime giocate in fase di impostazione, tra cui il lancio che premia Joao Pedro in occasione dell'1-0.

Rog 5,5 - Tanto lavoro sporco, lotta su ogni pallone e prova a cucire. I compagni, però, non gli danno una grande mano. (Dal 90' Ragatzu s.v.).

Nainggolan 6 - Strappa, tira, contrasta. Non è brillante come nei mesi scorsi, ma è sempre l'ultimo a mollare.

Paloschi 5 - Maran si affida a lui per ripulire qualche palla sporca e cercare la zampata in area. L'ex SPAL, però, non si vede praticamente mai. (Dal 66' Pereiro 6,5 - Uno dei primi palloni giocati lo trasforma in oro. Sinistro vincente e primo gol in Serie A).

Joao Pedro 7 - Altri due gol, l'unico a salvarsi in questo momento buio. Splendida la prima marcatura, poi sbaglia il rigore ma ribatte in rete sulla respinta.

Rolando Maran 5 - Che fine ha fatto il Cagliari dei primi tre mesi? Undicesima partita senza vittorie, situazione ambientale sempre più difficile da gestire e una panchina che, mai come stavolta, sembra essere in bilico. I rossoblù non riescono a essere compatti, sbagliano troppo in fase di impostazione e sono fragili dietro. I centrocampisti non riescono più ad accompagnare le punte, Joao Pedro è l'unico a salvarsi.

ROMA

Pau Lopez 6 - Non perfetto sulla rete di Pereiro, si riscatta parando il rigore di Joao Pedro, anche se il brasiliano ribatte in rete.

Bruno Peres 6 - Ancora titolare, nel giorno del suo compleanno. Il brasiliano non soffre particolarmente gli avversari e prova qualche scorribanda offensiva. (Dall'84' Santon s.v.).

Fazio 5,5 - Lascia un po' troppo spazio a Joao Pedro, che non perdona. Insuperabile nel gioco aereo, si fa sentire nel finale.

Smalling 5 - Una delle peggiori partite stagionali del difensore inglese. Deconcentrato, qualche volta in ritardo, regala un rigore evitabile ai sardi.

Kolarov 6,5 - Qualche buona chiusura difensiva, poi il solito piede educato che fa la differenza. Gol e quasi assist, partita di spessore.

Cristante 6 - Schermo protettivo davanti alla difesa, fa un grande lavoro di raccordo e in pressione.

Villar 6 - Schierato a sorpresa dal primo minuto per la prima volta dal suo arrivo, lo spagnolo tiene botta contro gli avversari fisici.

Under 7 - Primo tempo di grande spessore: i difensori avversari non lo tengono mai, Olsen gli nega il gol. Poi cala alla distanza. (Dal 76' Perez s.v.).

Mkhitaryan 7,5 - Il fattore delle ultime uscite della Roma. L'armeno è spesso immarcabile, tira e serve assist a profusione. Classe sopraffina, Fonseca spera che non si faccia più male.

Kluivert 7 - Diventa determinante nel secondo tempo, quando colpisce una traversa e poi è freddo nel trovare il 3-1. (Dall'85' Veretout s.v.).

Kalinic 7,5 - Non segnava da oltre un anno, stasera ne fa due, oltre a un grandissimo lavoro per la squadra. Potrebbe essere la svolta per la sua stagione dopo mesi difficili.

Paulo Fonseca 6,5 - L'approccio alla gara è da grande squadra, arrembante e propositiva. Un calcio offensivo che però paga dazio se la difesa si distrae: succede tre volte, per fortuna i suoi ragazzi ne segnano quattro.