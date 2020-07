Le pagelle di Caicedo - Cartellino giallo imperdonabile, lascia Inzaghi senza attaccanti

vedi letture

Avrà un problema in più, Simone Inzaghi, per la sfida contro il Milan della prossima giornata. Perché dopo il cartellino giallo di Immobile, che concede il rigore e viene squalificato, anche Felipe Caicedo prende il giallo con il Torino, lasciandolo senza attaccanti. Non è l'unico problema della partita con il Torino, con tanti errori e poche triangolazioni che vanno in porto. Nessuna sufficienza nei quotidiani sportivi e pure per TuttoMercatoWeb la valutazione è 5,5.

Tuttomercatoweb.com: 5,5

La Gazzetta dello Sport: 5,5

Corriere dello Sport: 5

Tuttosport: 5