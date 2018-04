Le pagelle di Caicedo: il panchinaro perfetto

© foto di Federico Gaetano

Felipe Caicedo è arrivato tra lo scetticismo di tutti gli addetti ai lavori, prendendo il posto di Keita Balde come possibile riserva di Ciro Immobile. La Lazio di Inzaghi è cambiata completamente nel modo di giocare, mentre l'ecuadoregno si è ritagliato uno spazio, non esagerato ma certamente importante, nelle gerarchie. Di fatto è l'uomo della provvidenza, la carta da giocare quando non c'è altro da fare. E spesso riesce a cambiare il corso delle gare, come contro il Benevento: gol del 2-2 e partita rivoltata come un calzino. Il panchinaro perfetto, senza mai alzare la voce.

I VOTI

La Gazzetta dello Sport: 6,5

Corriere della Sera: 7

Tuttosport: 6,5

Corriere dello Sport: 7

Tuttomercatoweb.com: 6,5