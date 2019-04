Le pagelle di Caicedo - Quando segna, la Lazio vince sempre

© foto di www.imagephotoagency.it

Tutti concordi sul giudizio a Felipe Caicedo. L'ecuadoriano prende un 7 su tutti i quotidiani presi in esame. "La zampata che gli si chiedeva e che non arrivava dal derby" sottolinea LaLazioSiamoNoi. Eletto migliore in campo da Il Messaggero che evidenzia un dato statistico: "Quando lui segna, la Lazio vince sempre".

Tuttomercatoweb: 7

La Gazzetta dello Sport: 7

Corriere dello Sport: 7

Tuttosport: 7

Il Messaggero: 7

LaLazioSiamoNoi.it: 7