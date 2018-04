Le pagelle di Calhanoglu: il migliore del Milan, fa tutto lui

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Rino Gattuso ha cambiato Hakan Calhanoglu, il turco-tedesco ha cambiato il Milan. L'ex Bayer Leverkusen è il calciatore più trasformato dall'arrivo di Ringhio sulla panchina rossonera e anche nella vittoria sul Bologna è stato fra i migliori in campo. Il migliore in campo in assoluto, per diversi quotidiani: gol e assist per la rete di Bonaventura, il destino del Milan passa per il suo destro fatato.

Le pagelle di Calhanoglu

TuttoMercatoWeb 8

La Gazzetta dello Sport 7,5

Corriere della Sera 7

TuttoSport 6,5