Le pagelle di Calhanoglu - La punizione ad arcobaleno è strepitosa. Insostituibile

vedi letture

Hakan Calhanoglu non smette di essere decisivo. Per il turco 7 unanime il giorno dopo la sfida contro l'Atalanta: "Un gioiello dei suoi, accompagnato da un paio di belle giocate senza però avere spunti di altrettanto valore. Esce stanco", scrive TMW. Per il Corriere dello Sport la "punizione del gol è da applausi", in generale per l'ex Leverkusen l'ennesimo prova sopra le righe dopo la ripartenza, dove ha collezionato sempre giocate decisive per la sua squadra.

I voti:

TMW: 7

Gazzetta dello Sport: 7

Tuttosport: 7

Corriere dello Sport: 7

Corriere della Sera: 7

MilanNews.it: 7