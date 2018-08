Le pagelle di Campbell: esordio in sordina. Il tempo lo aiuterà a crescere

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Esordio in Serie A per Joel Campbell nella sfida di Torino, in campo neutro, contro il Bologna. Entrato nella ripresa l'attaccante costaricense ha assaggiato per la prima volta il campo nel nostro campionato e nelle settimane che verranno proverà a essere decisivo per contribuire alla salvezza dei ciociari. Moreno Longo avrà bisogno della sua velocità e dei suoi gol per provare a dare la svolta e già nella prossima partita l'attaccante potrebbe giocare più minuti, per prendere ulteriore confidenza con la nuova realtà.

I VOTI

La Gazzetta dello Sport: 6

Corriere della Sera: 6

Tuttosport: 6,5

Tuttomercatoweb.com: 5,5