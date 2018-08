Le pagelle di Cancelo: super Joao alla Dani Alves. Ottimo nelle due fasi

© foto di www.imagephotoagency.it

Buona la seconda per Joao Cancelo con la maglia della Juventus. Dopo un esordio non certo indimenticabile il terzino è stato uno dei migliori, se non addirittura il migliore, in campo nella partita contro la Lazio. Ottimo in fase offensiva, con giocate da esterno offensivo, molto attento anche in quella difensiva. Una prestazione alla Dani Alves e una voglia matta, quella del portoghese, di diventare una vera e propria arma in più per Massimiliano Allegri per tutto l'arco della stagione.

I VOTI

La Gazzetta dello Sport: 6

Corriere della Sera: 6,5

Tuttosport: 7

Tuttomercatoweb.com: 6,5