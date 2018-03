Le pagelle di Candreva: generoso ma poco lucido, prova negativa

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Generoso come sempre, gli manca la lucidità necessaria nei momenti fondamentali della sfida. In Nazionale come nell'Inter, Antonio Candreva vive di contraddizioni e non riesce a essere un vero leader. Pennella uno splendido cross per Immobile, che l'attaccante della Lazio spreca malamente, poi solo tanta confusione. Di Biagio lo sostituisce con Chiesa dopo nemmeno un'ora di gioco e il giovane viola trova la giocata decisiva a pochi minuti dalla fine.

I VOTI

La Gazzetta dello Sport: 5

Corriere della Sera: 5

Tuttosport: 5

Corriere dello Sport: 5,5

Tuttomercatoweb.com: 5,5