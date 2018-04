Le pagelle di Caprari: decisivo per la Samp. L'arma in più di Giampaolo

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Out Fabio Quagliarella e dentro Gianluca Caprari. La scelta di Marco Giampaolo, presa a poche ore dall'inizio della sfida contro l'Atalanta ha pagato eccome e la Sampdoria ha agganciato in classifica gli orobici al settimo posto vincendo anche il secondo scontro diretto con la squadra di Gasperini. Bravo e furbo l'attaccante arrivato in estate nell'affare che ha portato Skriniar all'Inter, per una rete da opportunista che ha permesso ai suoi di sbloccare il risultato.

I VOTI

La Gazzetta dello Sport: 7

Corriere della Sera: 7

Tuttosport: 7

QS: 7

Tuttomercatoweb.com: 6,5