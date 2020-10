Le pagelle di Caputo - Notte magica come Totò: debutto con gol a 33 anni. Perfetto per Mancio

vedi letture

Una serata da ricordare, una vera e propria notte magica. Ciccio Caputo debutta a 33 anni con la maglia della Nazionale e trova subito il gol. La Moldavia non era l'avversario più difficile da purgare, per carità, ma l'attaccante del Sassuolo si muove benissimo e "fa tutto quello che gli chiede Mancini, partecipando alla manovra", come sottolinea il Corriere dello Sport. Una rete "alla Schillaci", come evidenzia invece La Gazzetta dello Sport, che lo consegna agli annali del calcio azzurro. Per la rosea la sua prestazione è da 7,5, mezzo voto in più rispetto agli altri quotidiani.

Tuttomercatoweb.com 7

La Gazzetta dello Sport 7,5

Corriere dello Sport 7

Tuttosport 7