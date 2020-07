Le pagelle di Carboni - Rosso di gioventù. Malinovskyi lo supera sempre

Quando di professione fai il difensore e a 19 anni hai appena tre presenze in Serie A, avere a che fare con l'Atalanta e il suo attacco ha superato il muro degli 80 gol in campionato sai già che la tua giornata sarà tosta. Tostissima. Ed è, infatti, ciò che è successo ad Andrea Carboni, centrale 2001 del Cagliari mandato in campo dal 1' da Zenga nel match contro gli orobici. Peccato che la sua gara duri appena 25', ovvero il tempo di prendere due ammonizioni ed essere costretto a rientrare negli spogliatoi. "Una serata tutta da dimenticare" scrive, non a caso, Tuttosport nel giustificare il 4,5 in pagella al ragazzo. Lo stesso voto de La Gazzetta dello Sport che parla di un "rosso di gioventù" e del Corriere dello Sport ("dopo tanti elogi arriva il momento più basso". Più severo TMW che oltre al 4 in pagella scrive: "Ha vita difficile con Malinovskyi che lo supera praticamente sempre costringendo il classe 2001 alle maniere forti per fermalo. Vivrà giornate migliori"

LE PAGELLE DI ANDREA CARBONI

TuttoMercatoWeb.com: 4

La Gazzetta dello Sport: 4,5

Corriere dello Sport: 4,5

Tuttosport: 4,5

Corriere della Sera: 4,5