Le pagelle di Cassata: pericoloso all'Olimpico. Inserimenti interessanti

© foto di Federico Gaetano

Una prova ordinata a centrocampo e una partita che lo ha visto tra i migliori del Frosinone. Francesco Cassata ha disputato una buona gara all'Olimpico contro la Lazio e certamente Moreno Longo può essere soddisfatto dell'ex Sassuolo, capace di dare tanto sia in fase offensiva che in quanto a ordine in mediana. I ciociari non hanno sfigurato nella Capitale, in attesa di quei gol che potranno togliere le castagne dal fuoco in ottica salvezza.

I VOTI

La Gazzetta dello Sport: 6,5

Corriere della Sera: 6

Tuttosport: 6,5

Tuttomercatoweb.com: 6,5