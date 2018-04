Le pagelle di Cengiz Under: sparizione improvvisa e deludente

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Mai in partita, Cengiz Under ricorderà la sua prima semifinale di Champions League come 45 minuti di nulla assoluto, una scelta a cui Di Francesco rimedia già nell'intervallo, mandandolo anticipatamente sotto la doccia. Peccato, perché al turco la personalità non difetta ma non ieri sera, travolto da un impegno più gravoso di quanto potesse sopportare. Robertson lo sovrasta in ogni frangente, difficilmente avrà l'occasione di rifarsi al ritorno, vista anche la buona vena mostrata da Schick nelle ultime settimane.

I VOTI

La Gazzetta dello Sport: 4,5

Corriere della Sera: 4,5

Corriere dello Sport: 4,5

Tuttosport: 4,5

Tuttomercatoweb.com: 5

Daily Mail: 4,5

Daily Express: 4