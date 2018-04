Le pagelle di Chiellini: errore fatale. Serata storta contro CR7

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

L'errore da chi non te lo aspetti e una serata che tutto il popolo bianconero farà fatica a dimenticare. Giorgio Chiellini non è riuscito ad arginare lo strapotere di Cristiano Ronaldo e ha messo in campo una delle sue peggiori prestazioni in stagione. Fatale il malinteso con Buffon che ha dato il via all'azione che ha poi visto CR7 mettere a segno uno dei gol più belli della storia della Champions League: nottata da dimenticare per il centrale bianconero.

La Gazzetta dello Sport: 4,5

Corriere della Sera: 4,5

Tuttosport: 5

La Stampa: 5,5

Tuttomercatoweb.com: 4,5