Le pagelle di Chiesa: assist da campione. La Fiorentina convince ancora

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Una partita non certo eccezionale quella di Federico Chiesa, sicuramente non la sua migliore con la maglia della Fiorentina, ma il suo assist per il gol vincente di Marco Benassi è una vera e propria perla ed è valso i tre punti ai viola in una partita molto complicata, visto che l'Udinese ha pensato soprattutto a non prenderle. Mancini lo coccola e ne parla benissimo, il numero 25 gigliato è pronto a una stagione da protagonista.

I VOTI

La Gazzetta dello Sport: 7

Corriere della Sera: 6

Tuttosport: 7

Tuttomercatoweb.com: 6,5