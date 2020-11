Le pagelle di Chiesa - Preferito a Kulusevski, con il gol non ha mai avuto gran feeling

Viene preferito a Kulusevski sulla fascia sinistra, cerca spesso l'uno contro uno ma più nel primo che nel secondo tempo. Lo schema tecnico dell'ex giocatore della Fiorentina resta lo stesso: palla avanti, scatto, cross. Ma con il gol non ha mai avuto un grande feeling. Prestazione comunque positiva nonostante non abbia trovato la marcatura vuoi per foga o per eccesso d'entusiasmo da Champions League.

Gazzetta dello Sport 6.5

Tuttosport 6.5

Corriere dello Sport 6

Tuttomercatoweb.com 6.5