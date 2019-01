Così come contro la Sampdoria la Fiorentina di questo 2019 è una squadra che regala molto allo spettacolo per la qualità sul fronte offensivo, ma anche per le lacune nella retroguardia. Ancora una volta nella formazione di Stefano Pioli spicca Federico Chiesa. Quando parte in velocità è praticamente imprendibile e non a caso le sue pagelle sono tutte con voti oltre il sette. "Si avvia a categorie calcistiche superiori" scrive La Nazione motivando l'otto in pagella a Chiesa Jr, mentre TMW pone l'accento sul suo peso specifico all'interno del collettivo gigliato: "Si carica la squadra sulle spalle e trascina la Fiorentina alla vittoria".

Le pagelle di Federico Chiesa

TuttoMercatoWeb 8

La Gazzetta dello Sport 7,5

Tuttosport 7

Corriere dello Sport 8

FirenzeViola 8

Corriere Fiorentino 8

La Nazione 8