Le pagelle di Chiesa: un lampo da cui l'Italia deve ripartire

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il suo ingresso cambia le sorti della sfida. In realtà Federico Chiesa, entrato al 56' al posto di Candreva, non crea particolari grattacapi alla difesa inglese, ma la determinazione con cui conquista il calcio di rigore, attraverso un'azione davvero caparbia, gli regala il titolo di man of the match della sfida di Wembley. Giudizio unanime, che sa di acclamazione a punto fermo della Nazionale del futuro.

I VOTI

La Gazzetta dello Sport: 7

Corriere della Sera: 7

Tuttosport: 7

Corriere dello Sport: 7

Tuttomercatoweb.com: 6,5