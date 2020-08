Le pagelle di Conte - E' la sua sconfitta: inconcepibile il ritardo nei cambi

I media italiani non sono teneri nei confronti di Antonio Conte dopo il ko in finale contro il Siviglia di ieri sera: Gazzetta e TMW se la prendono con il ritardo dei cambi in un momento delicato della gara, con l'Inter a soffrire tanto sulle corsie laterali. Per Tuttosport è proprio del tecnico la maggior responsabilità della sconfitta: per vincere la coppa serviva più coraggio e non l'ha avuto.

I voti:

TMW: 5

Gazzetta dello Sport: 5

Tuttosport: 5

FcInterNews.it: 5

Corriere dello Sport: 6