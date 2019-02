© foto di DANIELE MASCOLO/PHOTOVIEWS

In campo dal 1', 544 giorni dopo. Ed è ripagato da un assist dei suoi che chiude definitivamente l'incontro. Bentornato, Andrea. Tre 7 e due 6.5 per l'esterno, che ieri sera ha dato dimostrazione di essere completamente ristabilito. "Nessuna paura a metterci la gamba" sottolinea La Gazzetta dello Sport. "Stantuffa come è nelle sue corde sul binario destro" sottolinea MilanNews.it

I VOTI

Tuttomercatoweb: 7

MilanNews: 7

Gazzetta dello Sport: 7

Corriere dello Sport: 6.5

Tuttosport: 6.5